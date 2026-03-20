Мерц: блокування Орбаном кредиту для України матиме серйозні наслідки

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що продовження блокування прем’єром Угорщини Віктором Орбаном кредиту ЄС на 90 млрд євро для України є грубим порушенням лояльності між державами ЄС і матиме наслідки.

Заяву очільника німецького уряду наводить "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Канцлер вказав на те, що країни-учасниці ЄС зобов’язалися в договорі до взаємної лояльної підтримки і "домовилися, що можемо покладатися на дане один одному слово".

"Я дуже хочу, щоб ми колись повернулися до того, щоб могли покладатися на те, що раз ухвалені одноголосно рішення також виконуються. Це – грубе порушення лояльності між державами-членами і завдає шкоди дієздатності та репутації Європейського Союзу в цілому", – наголосив він.

Мерц повідомив, що Європейська комісія отримала доручення перевірити додаткові можливості, "як ми можемо здійснити виплату цього кредиту".

"Я сподіваюся, що ми зможемо здійснити виплату, і це станеться якомога швидше, і що в цей час буде забезпечена достатня підтримка України – з метою, яку ми пов’язували з цим кредитом, а саме дві третини на військове і одна третина на цивільне оснащення", – заявив він.

Глава німецького уряду наголосив, що через Орбана "ми зараз у багатьох аспектах заблоковані ним" і що він підніме цю тему під час бюджетних консультацій.

"Ми згодні з тим, що те, що сталося в Європейській раді, ми так не приймемо. І це матиме наслідки, які далеко виходять за межі цієї окремої події", – підкреслив він.

За його словами, під час "формування бюджету та всього, що з нього випливає, нам доведеться ще раз принципово поговорити про це питання".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

Натомість президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила після засідання Європейської ради, що ЄС надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро в 2026-28 роках, незважаючи на блокування з боку Угорщини.

Французький президент Емманюель Макрон заявляє, що "план Б" щодо позики на 90 млрд євро для України не потрібний.