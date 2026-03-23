Ле Пен похвалила Орбана за блокирование кредита ЕС для Украины

Неформальный лидер французских ультраправых Марин Ле Пен похвалила венгерского премьера Виктора Орбана за то, что он заблокировал выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Ле Пен заявила, что Франция больше не может позволить себе поддерживать военные усилия Украины из-за высокого дефицита бюджета и долгов.

"Франция разрушена, наши государственные финансы не позволяют нам сегодня делать займы, которые, как мы знаем, не будут возвращены", – сказала она журналистам во время поездки в Будапешт на встречу группы "Патриоты за Европу", членами которой являются ее партия "Национальное объединение" и партия Орбана "Фидес".

"Франция должна стать благоразумной... и сохранить деньги для французских граждан", – отметила Ле Пен.

"Я бы предпочла, чтобы нам не пришлось ждать, пока другие страны примут правильные решения", – добавила она.

Также в Венгрии на встрече находятся лидер голландских ультраправых Герт Вилдерс и вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Венгрия пойдет на выборы 12 апреля, и лидер "Национального объединения" в понедельник, в день выборов, выразила Орбану свою твердую поддержку, заявив, что для нее "большая честь" поддерживать его.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после заседания Европейского совета, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро в 2026-28 годах, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.

А канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что продолжение блокирования премьером Венгрии Виктором Орбаном кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины является грубым нарушением лояльности между государствами ЕС и будет иметь последствия.