Вибори в Угорщині: лідер фракції партії "Йоббік" знявся з перегонів

Голова парламентської фракції угорської опозиційної партії "Йоббік" Ласло Дьордь Лукач зняв свою кандидатуру в одномандатному окрузі №3 на виборах, які мають відбутися 12 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex.

Згідно з даними Національної виборчої комісії, статус політика змінено на "вибув" у понеділок, що підтверджує його відмову від боротьби в окрузі з центром у місті Карцаг.

Лукач є депутатом з 2014 року, у всіх трьох скликаннях він отримував мандат за списком.

Лукач став третім політиком партії "Йоббік", що оголосили про такий крок. Раніше про зняття з виборів оголосили Габор Штаудт та Іштван Фьольді, який заявив, що знімається "на користь найсильнішої опозиційної партії та її кандидата" – тобто партії "Тиса".

Варто зазначити, що партія на цих виборах вперше за 20 років не матиме загальнонаціонального списку.

"Йоббік" і надалі всіляко підтримує тих кандидатів у депутати, які, незважаючи на те, що партія не висунула список, продовжують працювати над тим, щоб завоювати підтримку місцевих виборців", – йдеться у березневому повідомленні партії.

За даними Національного виборного органу, у перегонах залишаються 47 кандидатів від партії "Йоббік".

Партія "Йоббік" на початку своєї діяльності була радикальною ультраправою та проросійською, проте останніми роками суттєво змінила ідеологію і тепер визначає себе як проєвропейських правоцентристів. Крім того, "Йоббік" з тіньового соратника прем’єра Віктора Орбана перетворилась на одного з рішучих його опонентів.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. За даними соцопитувань, партія чинного прем’єра Віктора Орбана ризикує програти опозиційній "Тисі" на чолі з Петером Мадяром.