Выборы в Венгрии: лидер фракции партии "Йоббик" снял свою кандидатуру

Председатель парламентской фракции венгерской оппозиционной партии "Йоббик" Ласло Дьёрдь Лукач снял свою кандидатуру в одномандатном округе № 3 на выборах, которые должны состояться 12 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex.

Согласно данным Национальной избирательной комиссии, статус политика был изменен на "выбыл" в понедельник, что подтверждает его отказ от борьбы в округе с центром в городе Карцаг.

Лукач является депутатом с 2014 года, во всех трех созывах он получал мандат по списку.

Лукач стал третьим политиком партии "Йоббик", объявившим о таком шаге. Ранее о снятии с выборов объявили Габор Штаудт и Иштван Фёльди, который заявил, что снимается "в пользу сильнейшей оппозиционной партии и ее кандидата" – то есть партии "Тиса".

Стоит отметить, что партия на этих выборах впервые за 20 лет не будет иметь общенационального списка.

"Йоббик" и в дальнейшем всячески поддерживает тех кандидатов в депутаты, которые, несмотря на то, что партия не выдвинула список, продолжают работать над тем, чтобы завоевать поддержку местных избирателей", – говорится в мартовском сообщении партии.

По данным Национального избирательного органа, в гонке остаются 47 кандидатов от партии "Йоббик".

Партия "Йоббик" в начале своей деятельности была радикальной ультраправой и пророссийской, однако в последние годы существенно изменила идеологию и теперь определяет себя как проевропейских правоцентристов. Кроме того, "Йоббик" из теневого соратника премьера Виктора Орбана превратился в одного из его решительных оппонентов.

Читайте интервью 2022 года с лидером "Йоббика": "Я выступал против Украины в сотрудничестве с Россией, и это была ошибка".

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. По данным соцопросов, партия действующего премьера Виктора Орбана рискует проиграть оппозиционной "Тише" во главе с Петером Мадяром.