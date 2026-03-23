Мелони признала поражение на референдуме по вопросу судебной системы

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони признала поражение на референдуме по реформе судебной системы.

Об этом она сообщила в своих социальных сетях, передает "Европейская правда".

Мелони заявила, что будет уважать решение избирателей, но, тем не менее, считает его "упущенной возможностью модернизировать Италию".

"Итальянцы четко выразили свое мнение. Мы будем двигаться вперед, как всегда, с ответственностью, решимостью и уважением к итальянскому народу и к Италии", – сказала она.

Также премьер-министр страны подчеркнула, что будет двигаться вперед "с ответственностью, решимостью и, прежде всего, с уважением к Италии и ее народу".

Как сообщалось, Мелони с небольшим отрывом проигрывает на референдуме по судебной реформе ее правительства. Согласно экзит-полам Swg и Opinio, проведенным телеканалами La7 и Rai, перевес был небольшим, но ожидалось, что 49-53% избирателей проголосуют против предложенных Мелони реформ, тогда как 47-51% – за.

В конце февраля Мелони начали обвинять в намерении сфальсифицировать следующие выборы в свою пользу после того, как коалиция заключила соглашение о новом избирательном законе.