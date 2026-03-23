В Бельгии военные будут охранять объекты еврейской общины

В нескольких бельгийских городах военнослужащие будут охранять объекты, которые посещает еврейская община.

Об этом пишет The Brussels Times, передает "Европейская правда".

Министр обороны Тео Франкен во время пленарного заседания Палаты представителей сообщил, что размещение военнослужащих на улицах Бельгии начнется в понедельник, 23 марта.

По его словам, на ограниченный срок в три месяца будет развернуто не более 200 военнослужащих. Сначала эти 200 военнослужащих будут выполнять задачи по охране объектов, которые посещает еврейская община.

Сначала военные будут развернуты в Брюсселе и Антверпене, а затем развертывание будет распространено на Льеж.

Также, по словам Франкена, планируется поддержка железнодорожной полиции и проведение масштабных интегрированных полицейских операций. Через три месяца контингент будет сокращен до 90 солдат.

"Цель состоит в том, чтобы это было действительно временным. Мы не можем ежедневно развертывать сотни солдат на наших улицах", – добавил он.

Напомним, вечером 8 марта произошел взрыв в синагоге в бельгийском городе Льеж, в результате чего было повреждено здание.

23 марта сообщалось, что в Лондоне неизвестные подожгли четыре машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общественной службе, полиция расследует инцидент как акт антисемитизма. Трое человек разыскиваются.