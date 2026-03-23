СМИ: Навроцкий и Орбан в течение часа беседовали за закрытыми дверями

Президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели закрытую встречу, которая длилась более часа.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как пишет польское радио, беседа между Навроцким и Орбаном в Будапеште, которая завершилась после 18:00, длилась более часа. Ранее польский президент встретился с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком: их беседа длилась около 15 минут.

Отмечается, что политики не позволили журналистам приблизиться к ним. Польские СМИ могли освещать официальный визит главы государства только с улицы – из-за выездных ворот резиденции премьер-министра Венгрии.

Решение польского президента посетить Орбана ранее раскритиковал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Глава МИД напомнил, что венгерский премьер продолжает блокировать принятие 20-го пакета санкций против России, а также заручился поддержкой российской разведки в своей предвыборной кампании.

Ранее журналисты-расследователи установили, что Россия направила в Венгрию группу политтехнологов, действующих в российском посольстве в Будапеште, для проведения дезинформационной кампании в пользу премьер-министра Виктора Орбана.