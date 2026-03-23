Опитування: переважна більшість поляків підтримує членство країни в ЄС

Переважна більшість поляків хоче, аби країна залишалась членом Європейського Союзу, втім кожен п’ятий респондент висловився за вихід з ЄС.

Про це свідчить опитування IBRiS, передає RMF24, пише "Європейська правда".

Респондентів запитали, чи повинна Польща залишитися в Європейському Союзі, чи їй слід вийти з нього.

У відповідь на це 50,7% респондентів заявили, що "категорично за те, щоб залишитися в ЄС". Водночас 22,1% респондентів вибрали варіант "скоріше за те, щоб залишитися в ЄС".

З іншого боку, 6,7% учасників опитування обрали відповідь "однозначно вийти з ЄС". Варіант "скоріше вийти з ЄС" обрали 16,2% респондентів.

Також респондентів також запитали, як, на їхню думку, членство Польщі в ЄС вплинуло на ситуацію в країні.

На думку більшості респондентів (56,5%) присутність Польщі в ЄС принесла більше вигод, ніж втрат. Натомість 18,1% респондентів вважають, що все навпаки.

Опитування було проведено компанією IBRiS для групи Polsat у період з 19 по 22 березня. Дослідження проводилося на репрезентативній вибірці з 1000 поляків.

Нагадаємо, нещодавно глава польського уряду Дональд Туск заявив про існування реальної загрози виходу Польщі з Європейського Союзу.

12 березня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння.

Ця програма стала головним предметом суперечок між Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

Натомість Навроцький презентував свою версію програми з переозброєння "SAFE 0%", кошти для якої надходитимуть з бюджету Польщі.

Після вето польського президента щодо програми SAFE уряд ухвалив постанову про виділення коштів на оборону.