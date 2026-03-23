Опрос: подавляющее большинство поляков поддерживает членство страны в ЕС

Подавляющее большинство поляков хочет, чтобы страна оставалась членом Европейского Союза, однако каждый пятый респондент высказался за выход из ЕС.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS, сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Респондентов спросили, должна ли Польша остаться в Европейском Союзе или ей следует выйти из него.

В ответ на это 50,7% респондентов заявили, что "категорически за то, чтобы остаться в ЕС". В то же время 22,1% респондентов выбрали вариант "скорее за то, чтобы остаться в ЕС".

С другой стороны, 6,7% участников опроса выбрали ответ "однозначно выйти из ЕС". Вариант "скорее выйти из ЕС" выбрали 16,2% респондентов.

Также респондентов спросили, как, по их мнению, членство Польши в ЕС повлияло на ситуацию в стране.

По мнению большинства респондентов (56,5%) присутствие Польши в ЕС принесло больше выгод, чем потерь. В то же время 18,1% респондентов считают, что все наоборот.

Опрос был проведен компанией IBRiS для группы Polsat в период с 19 по 22 марта. Исследование проводилось на репрезентативной выборке из 1000 поляков.

Напомним, недавно глава польского правительства Дональд Туск заявил о существовании реальной угрозы выхода Польши из Европейского Союза.

12 марта президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение.

Эта программа стала главным предметом споров между Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

Вместо этого Навроцкий представил свою версию программы по переоснащению "SAFE 0%", средства для которой будут поступать из бюджета Польши.

После вето польского президента на программу SAFE правительство приняло постановление о выделении средств на оборону.