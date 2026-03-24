Лідер опозиції Угорщини обіцяє позбавитись від союзників Орбана у разі перемоги на виборах

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що у разі перемоги на парламентських виборах 12 квітня він усуне від влади соратників прем’єр-міністра Віктора Орбана – зокрема президента та голів судових органів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час виступу на передвиборчому мітингу, його цитує Bloomberg.

Мадяр звернувся до виборців із закликом забезпечити йому дві третини голосів у наступному парламенті, щоб він міг змінити конституцію і завершити "зміну режиму" після 16 років правління Орбана.

Описуючи Орбана та його соратників як "мафію", Мадяр заявив, що голови Верховного та Конституційного судів, Державної аудиторської служби та Антимонопольного відомства, а також генеральний прокурор будуть усунені з посад, якщо він забезпечить собі абсолютну більшість.

Він заявив, що вони не виконали свої конституційні обов'язки і натомість віддали пріоритет своїй політичній лояльності Орбану.

"Ми відновимо верховенство права та демократичний плюралізм", – підкреслив він.

Мадяр заявив, що парламентська більшість у дві третини голосів, яка дозволяє партії ухвалювати закони без підтримки опозиції та вносити зміни до конституції, дасть його партії "Тиса" можливість повністю порвати з епохою Орбана і допоможе йому уникнути судової тяганини.

Також в ході виступу він торкнувся теми можливих контактів угорського глави МЗС Петера Сійярто з російською стороною.

Коментуючи це, Мадяр сказав, що контакти Сійярто з російськими офіційними особами рівнозначні "державній зраді" проти Угорщини та ЄС і, згідно з угорським законодавством, можуть каратися довічним ув’язненням.

"Віктор Орбан представляє не інтереси Угорщини, не інтереси Європейського Союзу і не інтереси НАТО, а інтереси третьої країни", – сказав Мадяр, маючи на увазі, очевидно, Росію.

Як відомо, парламентські вибори в Угорщині мають відбутися 12 квітня. Нові опитування громадської думки демонструють перевагу опозиційної партії "Тиса", яка продовжує лідирувати зі відривом у 14 відсоткових пунктів.