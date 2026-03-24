Лидер венгерской оппозиции обещает избавиться от союзников Орбана в случае победы на выборах

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что в случае победы на парламентских выборах 12 апреля он отстранит от власти соратников премьер-министра Виктора Орбана – в частности, президента и руководителей судебных органов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в ходе выступления на предвыборном митинге, его цитирует Bloomberg.

Мадяр обратился к избирателям с призывом обеспечить ему две трети голосов в следующем парламенте, чтобы он мог переписать конституцию и завершить "смену режима" после 16 лет правления Орбана.

Описывая Орбана и его соратников как "мафию", Мадяр заявил, что председатели Верховного и Конституционного судов, Государственной аудиторской службы и Антимонопольного ведомства, а также генеральный прокурор будут отстранены от должностей, если он обеспечит себе абсолютное большинство.

Он заявил, что они не выполнили свои конституционные обязанности и вместо этого отдали приоритет своей политической лояльности Орбану.

"Мы восстановим верховенство права и демократический плюрализм", – подчеркнул он.

Мадяр заявил, что парламентское большинство в две трети голосов, которое позволяет партии принимать законы без поддержки оппозиции и вносить изменения в конституцию, даст его партии "Тиса" возможность полностью порвать с эпохой Орбана и поможет ему избежать судебных тяжб.

Также в ходе выступления он затронул тему возможных контактов венгерского главы МИД Петера Сийярто с российской стороной.

Комментируя это, Мадьяр сказал, что контакты Сийярто с российскими официальными лицами равносильны "государственной измене" против Венгрии и ЕС и, согласно венгерскому законодательству, могут караться пожизненным заключением.

"Виктор Орбан представляет не интересы Венгрии, не интересы Европейского Союза и не интересы НАТО, а интересы третьей страны", – сказал Мадяр, имея в виду, очевидно, Россию.

Как известно, парламентские выборы в Венгрии должны состояться 12 апреля. Новые опросы общественного мнения демонстрируют преимущество оппозиционной партии "Тиса", которая продолжает лидировать с отрывом в 14 процентных пунктов.