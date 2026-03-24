Сийярто подтвердил, что звонил Лаврову в ходе закрытых заседаний ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что регулярно контактирует со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во время закрытых заседаний ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава венгерского МИД заявил во время предвыборного митинга в городе Кестхей, его слова цитирует Euronews.

Сийярто подтвердил факт звонков, утверждая, что решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности непосредственно влияют на отношения Венгрии с партнёрами за пределами Евросоюза.

"Да, эти вопросы необходимо обсуждать с нашими партнерами за пределами ЕС. Я разговариваю не только с министром иностранных дел России, но и с нашими американскими, турецкими, израильскими, сербскими и другими партнерами до и после заседаний Совета ЕС. Мои слова могут показаться резкими, но дипломатия заключается в том, чтобы разговаривать с лидерами других стран", – рассказал он.

Во вторник утром министр также опубликовал в соцсетях видео, в котором он отверг обвинения в нарушении каких-либо протоколов безопасности на заседаниях Совета ЕС по иностранным делам.

Он добавил, что на министерском уровне не обсуждаются никакие тайны.

"Все министры, кроме меня, приносят свои телефоны в зал. Предположения о существовании каких-либо протоколов безопасности относятся к категории глупостей", – сказал Сийярто.

Издание The Washington Post ранее сообщило, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно предоставлял главе МИД РФ Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.

Также в СМИ появилась информация, что ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений сливов России.

Между тем в венгерской оппозиционной партии "Тиса" пообещали в случае победы на выборах немедленно расследовать связи Петера Сийярто с Россией.