Возле поврежденной ЛЭП в Молдове нашли обломки БпЛА

Вблизи поврежденной инфраструктуры высоковольтной линии в Молдове нашли обломки БпЛА, в связи с чем туда вызвали взрывотехников.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом заявили в Национальном центре управления кризисами.

В Центре отметили, что непосредственно неподалеку поврежденной инфраструктуры ЛЭП обнаружили обломки беспилотников, что требует ограничения доступа для технических команд и предварительной работы взрывотехников.

Добавляют, что параллельно команды операторов системы передачи электроэнергии Молдовы, Украины и Румынии проводят согласованные технические проверки.

Продолжительность ремонта будет понятна после того, как электрики смогут осмотреть место повреждений.

ЛЭП "Исакча – Вулканешты", которая является основным каналом импорта электроэнергии из Румынии в Молдову, отключилась вечером 23 марта, когда Одессу атаковали российские дроны.

Недавно на территории Молдовы в приграничье с Украиной в очередной раз нашли обломки российского ударного БпЛА с боевой частью.