В Берлине проводят обыски у левых экстремистов из-за сентябрьского блэкаута в части города

Берлинская прокуратура с утра вторника проводит обыски по многим адресам в рамках расследования вероятного поджога высоковольтных линий электропередачи в Берлине в сентябре прошлого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Представитель ведомства Алан Бауэр подтвердил, что сейчас в Берлине выполняется 14 ордеров на обыски.

Мероприятия направлены против нескольких подозреваемых. Бауэр пока отказался предоставить дополнительную информацию, сославшись на то, что рейд продолжается.

Кроме обысков в Берлине, были также проведены обыски в четырех объектах недвижимости в Бранденбурге, Гамбурге и Северном Рейне-Вестфалии. По информации издания, ни один ордер на арест не был исполнен.

По данным полиции, в обысках задействованы в общей сложности 500 сотрудников. Они стали следствием масштабного расследования, проведенного оперативной группой "Напряжение" Полиции государственной безопасности, в том числе по обвинениям в антиконституционной диверсии, создании преступной организации и поджоге. Власти заявили, что сейчас идет оценка доказательств, не приводя дальнейших подробностей.

9 сентября 2025 года подозреваемые левые экстремисты совершили поджог, вызвав отключение электроэнергии, которое длилось несколько дней. Огонь уничтожил несколько толстых высоковольтных линий электропередачи у основания двух опор в Берлин-Йоханнистале и в районе Трептов-Кёпеник.

Первоначально отключение электроэнергии затронуло около 50 тысяч частных и бизнес-клиентов государственного оператора электросетей Stromnetz Berlin GmbH. По оценкам, компании понесли убытки в размере от 30 до 70 млн евро.

Напомним, инцидент с поджогом произошел также в начале января. Из-за пожара кабельного моста в Берлине 50 тысяч домов и более двух тысяч предприятий на несколько дней остались без электроснабжения.

Впоследствии леворадикальная организация Vulkangruppe взяла на себя ответственность за поджог. Федеральная прокуратура Германии начала расследование относительно членства в террористической организации, диверсии, поджоге и нарушении работы инфраструктуры.

