В Берлине проводят обыски у левых экстремистов из-за сентябрьского блэкаута в части города
Берлинская прокуратура с утра вторника проводит обыски по многим адресам в рамках расследования вероятного поджога высоковольтных линий электропередачи в Берлине в сентябре прошлого года.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
Представитель ведомства Алан Бауэр подтвердил, что сейчас в Берлине выполняется 14 ордеров на обыски.
Мероприятия направлены против нескольких подозреваемых. Бауэр пока отказался предоставить дополнительную информацию, сославшись на то, что рейд продолжается.
Кроме обысков в Берлине, были также проведены обыски в четырех объектах недвижимости в Бранденбурге, Гамбурге и Северном Рейне-Вестфалии. По информации издания, ни один ордер на арест не был исполнен.
По данным полиции, в обысках задействованы в общей сложности 500 сотрудников. Они стали следствием масштабного расследования, проведенного оперативной группой "Напряжение" Полиции государственной безопасности, в том числе по обвинениям в антиконституционной диверсии, создании преступной организации и поджоге. Власти заявили, что сейчас идет оценка доказательств, не приводя дальнейших подробностей.
9 сентября 2025 года подозреваемые левые экстремисты совершили поджог, вызвав отключение электроэнергии, которое длилось несколько дней. Огонь уничтожил несколько толстых высоковольтных линий электропередачи у основания двух опор в Берлин-Йоханнистале и в районе Трептов-Кёпеник.
Первоначально отключение электроэнергии затронуло около 50 тысяч частных и бизнес-клиентов государственного оператора электросетей Stromnetz Berlin GmbH. По оценкам, компании понесли убытки в размере от 30 до 70 млн евро.
Напомним, инцидент с поджогом произошел также в начале января. Из-за пожара кабельного моста в Берлине 50 тысяч домов и более двух тысяч предприятий на несколько дней остались без электроснабжения.
Впоследствии леворадикальная организация Vulkangruppe взяла на себя ответственность за поджог. Федеральная прокуратура Германии начала расследование относительно членства в террористической организации, диверсии, поджоге и нарушении работы инфраструктуры.
