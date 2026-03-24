В Британии расследуют причастность Ирана к поджогу машин "скорой" еврейской организации

Британские правоохранительные органы проверяют возможную причастность Ирана к поджогу на севере Лондона автомобилей скорой медицинской помощи, принадлежавших благотворительной еврейской организации.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В полиции Лондона сообщили, что в рамках расследования резонансного поджога "скорых" еврейской организации в центре внимания оказалась группа, которая может быть связана с Ираном.

Подозреваемыми по делу остаются трое неизвестных, которых зафиксировали на месте камеры наблюдения в момент начала пожара.

Инцидент расследуют как преступление на почве антисемитизма, а не терроризм.

Начальник полиции Лондона Марк Роули отметил, что пока еще рано говорить о причастности Тегерана к этому инциденту.

По его словам, полиция изучает все версии, включая причастность исламистской группировки, которая взяла на себя ответственность за это и другие нападения на объекты еврейской общины в Европе и может быть связана с Ираном.

Марк Роули добавил, что полиция усилила меры по охране объектов, связанных с еврейской общиной, для этого привлекли дополнительных 264 сотрудника.

Напомним, в ночь на 23 марта на севере Лондона сгорели четыре машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общественной организации. Из-за взрывов баллонов внутри охваченных огнем автомобилей выбиты стекла в соседнем здании.

В Нидерландах подозревают причастность Ирана к поджогу дверей синагоги в Роттердаме. В бельгийском городе расследуют взрыв в синагоге.