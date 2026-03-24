Рубіо цього тижня відвідає Францію, обговорюватиме війну в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо у п’ятницю, 27 березня, відвідає Францію для участі у саміті міністрів закордонних справ країн G7.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Державний департамент США.

Зустріч очільників МЗС Групи семи запланована на 27 березня у муніципалітеті Серне-ла-Віль.

У Держдепі повідомили, що серед головних тем обговорення міністрів будуть війна в Україні, ситуація на Близькому Сході та загрози миру та стабільності в усьому світі.

Нагадаємо, минулого тижня Україна та США провели дводенні переговори про завершення війни. Від України участь у переговорах в Маямі 21-22 березня брали секретар РНБО Рустем Умєров, очільник Офісу президента Кирило Буданов і його заступник Сергій Кислиця, а також лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Американську команду представляли президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, а також старший радник Білого дому Джош Груенбаум. Російські перемовники участі в зустрічах не брали.

Очільники американської та української делегацій Стів Віткофф та Рустем Умєров повідомили, що другий день перемовин був зосереджений на обговоренні гарантій безпеки для України та гуманітарного компонента завершення війни.