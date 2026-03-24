Рубио на этой неделе посетит Францию, будет обсуждать войну в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио в пятницу, 27 марта, посетит Францию для участия в саммите министров иностранных дел стран G7.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Государственный департамент США.

Встреча руководителей МИД "Большой семерки" запланирована на 27 марта в муниципалитете Серне-ла-Виль.

В Госдепе сообщили, что среди главных тем обсуждения министров будут война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и угрозы миру и стабильности во всем мире.

Напомним, на прошлой неделе Украина и США провели двухдневные переговоры о завершении войны. От Украины участие в переговорах в Майами 21-22 марта принимали секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, а также лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Американскую команду представляли президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома Джош Груэнбаум. Российские переговорщики не участвовали во встречах.

Руководители американской и украинской делегаций Стив Уиткофф и Рустем Умеров сообщили, что второй день переговоров был сосредоточен на обсуждении гарантий безопасности для Украины и гуманитарного компонента завершения войны.