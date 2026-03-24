Полиция арестовала троих подозреваемых в поджоге оружейного завода в Чехии

Чешская полиция арестовала троих подозреваемых в поджоге склада оружейного завода в Пардубице, среди них – граждане Чехии и США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают České noviny.

Об аресте одного из подозреваемых сообщалось ранее. Его задержание произошло на территории Словакии в сотрудничестве с местными правоохранительными органами.

В полиции добавили, что работают над экстрадицией подозреваемого. Двух других задержали в Чехии.

"Среди задержанных есть граждане Чехии и США. Мы продолжаем интенсивно работать над задержанием остальных подозреваемых, также в сотрудничестве с иностранными партнерами", – говорится в сообщении.

Напомним, поджог помещения оружейного завода компании LPP Holding произошел в минувшую пятницу в чешском городе Пардубице. Ответственность за пожар на заводе взяла на себя группа Earthquake Faction, протестующая против израильского оружия.

Во вторник группировка выдвинула ультиматум компании, призывая ее отказаться от сотрудничества с Израилем и осудить его действия в Палестине, иначе они обнародуют похищенные конфиденциальные документы.

В компании LPP Holding отрицают сотрудничество с израильскими производителями. В то же время известно, что на заводе, пострадавшем от пожара, изготавливались дроны для Украины. Чешская газета Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники сообщила, что, по предварительной информации, производство беспилотников для Украины могло быть фактической целью атаки, замаскированной под антиизраильскую акцию. Власти Чехии расследуют возможный российский след.

