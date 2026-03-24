У Європарламенті почали розгляд зняття імунітету з одіозної румунської депутатки

У Європарламенті 24 березня почали розгляд питання про зняття імунітету з одіозної румунської євродепутатки Діани Шошоаке на запит румунської прокуратури.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

24 березня Шошоаке заслухали на засіданні юридичного комітету Європарламенту у зв’язку із запитом генпрокурора Румунії про зняття з неї імунітету. Засідання проходило за зачиненими дверима.

Далі юридичний комітет має сформувати свою доповідь з цього питання, яку винесуть на голосування у пленарній залі.

Попри те, що засідання було закритим, Шошоаке записала через Facebook 35-хвилинний стрім для своїх прихильників, де розповіла деталі.

"Я чітко наголосила, що це зловживання і створення прецеденту… Я розповіла про все, що коїться у Румунії, і вимагала, щоб право на захист кожного поважали (...) Переконана, що кожен у серці відчуває, що одного разу може опинитися на моєму місці", – заявила політикиня.

"Є п’ять країн, деякі з них європейські, які запропонували мені попросити політичного притулку. Я їм щиро подякувала і відмовилась – я не боягузка", – додала Шошоаке.

Діана Шошоаке відома численними скандальними висловлюваннями і вчинками.

Проти Шошоаке у Румунії висунули загалом 11 звинувачень, зокрема про пропаганду руху "легіонерів", просування культу воєнних злочинців та заперечення Голокосту.

Минулого року вона відсвяткувала свій ювілей феєрверками біля посольства України.

Також Шошоаке хвалилася, як у 2023 році не дала президенту Володимиру Зеленському виступити в румунському парламенті, та заявила, що наступного разу йому "ноги переламає".