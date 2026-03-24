В Европарламенте начали обсуждать снятие иммунитета с скандальной румынской депутатки

24 марта в Европарламенте начали рассмотрение вопроса о снятии иммунитета со скандально известной румынской евродепутатки Дианы Шошоаке по запросу румынской прокуратуры.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

24 марта Шошоаке заслушали на заседании юридического комитета Европарламента в связи с запросом генпрокурора Румынии о снятии с нее иммунитета. Заседание проходило за закрытыми дверями.

Далее юридический комитет должен сформировать свой доклад по этому вопросу, который вынесут на голосование в пленарном зале.

Несмотря на то, что заседание было закрытым, Шошоаке записала через Facebook 35-минутный стрим для своих сторонников, где рассказала подробности.

"Я четко подчеркнула, что это злоупотребление и создание прецедента… Я рассказала обо всем, что происходит в Румынии, и потребовала, чтобы право на защиту каждого уважали (...) Убеждена, что каждый в душе чувствует, что однажды может оказаться на моем месте", – заявила политик.

"Есть пять стран, некоторые из них европейские, которые предложили мне попросить политического убежища. Я им искренне поблагодарила и отказалась – я не трусиха", – добавила Шошоаке.

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными высказываниями и поступками.

Против Шошоаке в Румынии выдвинули всего 11 обвинений, в частности о пропаганде движения "легионеров", продвижении культа военных преступников и отрицании Холокоста.

В прошлом году она отпраздновала свой юбилей фейерверками у посольства Украины.

Также Шошоаке хвасталась, как в 2023 году не дала президенту Владимиру Зеленскому выступить в румынском парламенте, и заявила, что в следующий раз ему "ноги переломает".