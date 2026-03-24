Президент Німеччини назвав незаконною війну США проти Ірану та розкритикував підхід уряду

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував військову операцію США проти Ірану, назвавши її "порушенням міжнародного права".

Як пише "Європейська правда", слова Штайнмаєра цитує Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Під час виступу в Міністерстві закордонних справ Німеччини президент назвав війну в Ірані "непотрібною", звернувши увагу на те, що виправдання необхідності цієї операції Вашингтоном є недостатніми.

"Немає майже жодних сумнівів у тому, що виправдання неминучого нападу на США є необґрунтованим – така ж думка, як і в деяких частинах американських розвідувальних служб", – заявив Штайнмаєр.

У цьому контексті німецький президент розкритикував підхід уряду Фрідріха Мерца до ситуації на Близькому Сході. Штайнмаєр переконаний, що канцлеру та його міністрам слід критичніше ставитися до дій США в Ірані.

"Наша зовнішня політика не стає більш переконливою, якщо ми не називаємо порушення міжнародного права порушеннями...Тому що ця війна є порушенням міжнародного права – у цьому немає жодних сумнівів", – додав німецький президент.

Також Штайнмаєр заявив про розрив у відносинах Європи та США після обрання Дональда Трампа президентом США, порівнявши їх з розривом з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну.

"Так само як я вірю, що у відносинах з Росією не буде повернення до стану, що існував до 24 лютого 2022 року, так само я вірю, що у трансатлантичних відносинах не буде повернення до стану, що існував до 20 січня 2025 року. Занадто глибоким є розрив і втрата довіри до політики великої держави США – не тільки серед союзників, але й… у всьому світі", – додав він.

Цими заявами Штайнмаєр дистанціювався від менш гострої риторики уряду стосовно операції США в Ірані.

Канцлер Німеччини неодноразово критикував рішення адміністрації США після початку війни на Близькому Сході. Зокрема Мерц заявляв, що якби США проконсультувалися з Берліном щодо війни США та Ізраїлю проти Ірану, "ми б не радили йти цим шляхом".

Також Мерц говорив, що спричинена американо-ізраїльськими ударами війна проти Ірану може закінчитися лише політичним врегулюванням.