Президент Германии назвал войну США против Ирана незаконной и раскритиковал подход правительства

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал военную операцию США против Ирана, назвав её "нарушением международного права".

Как пишет "Европейская правда", слова Штайнмайера цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Во время выступления в Министерстве иностранных дел Германии президент назвал войну в Иране "ненужной", обратив внимание на то, что оправдания необходимости этой операции со стороны Вашингтона являются недостаточными.

"Практически нет никаких сомнений в том, что оправдание неизбежного нападения на США является необоснованным – такое же мнение, как и в некоторых частях американских разведывательных служб", – заявил Штайнмайер.

В этом контексте немецкий президент раскритиковал подход правительства Фридриха Мерца к ситуации на Ближнем Востоке. Штайнмайер убежден, что канцлеру и его министрам следует критичнее относиться к действиям США в Иране.

"Наша внешняя политика не становится более убедительной, если мы не называем нарушения международного права нарушениями... Потому что эта война является нарушением международного права – в этом нет никаких сомнений", – добавил немецкий президент.

Также Штайнмайер заявил о разрыве в отношениях Европы и США после избрания Дональда Трампа президентом США, сравнив их с разрывом с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Так же как я верю, что в отношениях с Россией не будет возврата к состоянию, существовавшему до 24 февраля 2022 года, так же я верю, что в трансатлантических отношениях не будет возврата к состоянию, существовавшему до 20 января 2025 года. Слишком глубоки разрыв и потеря доверия к политике великой державы США – не только среди союзников, но и… во всем мире", – добавил он.

Этими заявлениями Штайнмайер дистанцировался от менее резкой риторики правительства в отношении операции США в Иране.

Хотя канцлер Германии неоднократно критиковал решения администрации США после начала войны на Ближнем Востоке. В частности, Мерц заявлял, что если бы США проконсультировались с Берлином по поводу войны США и Израиля против Ирана, "мы бы не советовали идти по этому пути".

Также Мерц говорил, что вызванная американо-израильскими ударами война против Ирана может закончиться только политическим урегулированием.