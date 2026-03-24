Польша во второй раз за день подняла авиацию в связи с массированной атакой РФ на Украину

Польша во второй раз за день подняла в воздух свою и союзную авиацию из-за российской атаки на западные регионы Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши на платформе X.

Днем во вторник, 24 марта, Польша привела в состояние максимальной готовности системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки из-за активности российских беспилотных летательных аппаратов "Шахед" в западной части Украины.

Как отметили в Оперативном командовании, эти действия носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства.

Подобные мероприятия с использованием собственной и союзной авиации, а также систем ПВО Польша уже проводила в ночь на вторник, 24 марта, из-за очередной массированной российской атаки на Украину.

Как стало известно, днем Россия совершила одну из самых массированных атак на Украину, запустив еще более 400 ударных дронов.

Тем временем правительство Молдовы объявило чрезвычайное положение в энергетике из-за ударов РФ по Украине, которые привели к отключению трансграничной линии электропередач "Исакча – Вулканешты", соединяющей энергосистему страны с румынской.