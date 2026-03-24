ЗМІ: Пентагон відправить елітну бригаду військових на Близький Схід

Міністерство оборони США планує розгорнути на Близькому Сході додаткову бригадну бойову групу зі складу елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії для підтримки операцій проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню The Wall Street Journal.

За словами двох посадовців США, відповідний наказ про розгортання підрозділу, що складається приблизно з 3000 солдатів, очікується найближчими годинами.

Бойова бригада 82-ї повітряно-десантної дивізії служить силами реагування на надзвичайні ситуації армії та може бути розгорнута будь-де у світі менш ніж за добу. Ці військові тренуються десантуватися з парашутом на ворожу або спірну територію з метою захоплення аеродромів та плацдармів.

Бригада буде розгорнута разом зі штабом дивізії, який відповідає за планування та координацію, повідомили джерела.

Переміщення 82-го дивізії відкриває США можливості спробувати силою відкрити Ормузьку протоку, захопити стратегічні острови чи узбережжя Ірану або розпочати місію із захоплення високозбагаченого урану.

При цьому зазначається, що президент США Дональд Трамп не ухвалив остаточного рішення щодо наземної операції проти Ірану.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп розробляє стратегію захоплення ядерних спроможностей Ірану, а також – що в адміністрації зважують плани взяття під контроль важливого для Ірану острова Харг у Перській затоці, щоб примусити Тегеран відкрити прохід через Ормузьку протоку.

Водночас 23 березня Трамп оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після "продуктивних" переговорів з Тегераном.