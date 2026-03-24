СМИ: Пентагон направит элитную бригаду военных на Ближний Восток

Министерство обороны США планирует развернуть на Ближнем Востоке дополнительную бригадную боевую группу из состава элитной 82-й воздушно-десантной дивизии для поддержки операций против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию The Wall Street Journal.

По словам двух официальных лиц США, соответствующий приказ о развертывании подразделения, состоящего примерно из 3000 солдат, ожидается в ближайшие часы.

Боевая бригада 82-й воздушно-десантной дивизии служит силами реагирования на чрезвычайные ситуации армии и может быть развернута в любой точке мира менее чем за сутки. Эти военные тренируются десантироваться с парашютом на вражескую или спорную территорию с целью захвата аэродромов и плацдармов.

Бригада будет развернута вместе со штабом дивизии, который отвечает за планирование и координацию, сообщили источники.

Перемещение 82-й дивизии открывает США возможности попытаться силой открыть Ормузский пролив, захватить стратегические острова или побережье Ирана, или начать миссию по захвату высокообогащенного урана.

При этом отмечается, что президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения относительно наземной операции против Ирана.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп разрабатывает стратегию захвата ядерных мощностей Ирана, а также – что в администрации обдумывают планы взятия под контроль важного для Ирана острова Харг в Персидском заливе, чтобы заставить Тегеран открыть проход через Ормузский пролив.

В то же время 23 марта Трамп объявил о приостановке военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после "продуктивных" переговоров с Тегераном.