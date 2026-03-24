СМИ: США предложили Ирану провести переговоры на этой неделе

США и группа стран Ближнего Востока обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном уже в четверг, 26 марта, но все еще ждут ответа из Тегерана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Axios.

По данным источников из США и Израиля, Вашингтон передал Тегерану предложение о возможном соглашении о прекращении войны, состоящее из 15 пунктов.

Отмечается, что документ включает многие из тех же требований, которые США выдвинули во время последнего раунда переговоров в Женеве. По словам источников, Иран якобы согласился с большинством предложений.

Израиль, союзник США в операции против Ирана, скептически относится к возможности успешных переговоров с Тегераном.

По данным источников, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обеспокоен тем, что американский президент Дональд Трамп может заключить соглашение, которое не соответствует целям Израиля, включает значительные уступки и ограничивает возможности страны наносить удары по Ирану.

Между тем некоторые иранские чиновники утверждают, что Трамп с помощью ложных заявлений о дипломатическом прогрессе просто пытается успокоить мировые рынки и выиграть время для своих военных планов.

Напомним, в понедельник американский президент объявил о приостановке военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после "продуктивных" переговоров с Тегераном.

Впоследствии в Иране опровергли любой диалог с США, отвергнув заявления президента Дональда Трампа как попытку снизить цены на энергоносители, которые резко выросли на фоне войны на Ближнем Востоке.

24 марта стало известно, что Пентагон планирует развернуть на Ближнем Востоке дополнительную бригадную боевую группу из состава элитной 82-й воздушно-десантной дивизии для поддержки операций против Ирана. Перемещение этой бригады открывает США возможности попытаться силой открыть Ормузский пролив, захватить стратегические острова или побережье Ирана, или начать миссию по захвату высокообогащенного урана.