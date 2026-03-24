В Молдове ввели чрезвычайное положение в энергетике

Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение на фоне риска перебоев с электроснабжением.

[ИСТОЧНИК]Об этом сообщает News Maker, пишет "Европейская правда".

Решение было принято на внеочередном заседании вечером 24 марта. "За" проголосовали 72 депутата, 18 – воздержались.

С инициативой ввести режим чрезвычайного положения в энергетике выступил премьер-министр Александру Мунтяну.

"Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины оказывают прямое влияние на Молдову. Мы больше не говорим только о косвенном давлении, энергетическом шантаже или пропаганде. Речь идет о действиях, которые непосредственно ставят под угрозу безопасность, здоровье и жизнь наших граждан", – заявил он во время выступления на заседании парламента.

Он подчеркнул, что введение чрезвычайного положения – "это необходимая, законная и превентивная мера", которая позволит правительству действовать быстрее: мобилизовать дополнительные ресурсы, защитить критическую инфраструктуру и, при необходимости, применить дополнительные меры для смягчения последствий кризиса.

Напомним, ЛЭП "Исакча – Вулканешти" – основной канал импорта электроэнергии из Румынии в Молдову.

Она отключилась вечером 23 марта, когда, как сообщалось, Одессу атаковали российские дроны.

Также стало известно, что вблизи поврежденной инфраструктуры высоковольтной линии в Молдове нашли обломки БПЛА.