Трамп вважає, що Україна та Росія "близькі" до "мирної угоди"

Американський президент Дональд Трамп вкотре висловив впевненість, що Україна та Росія "близькі" до того, аби закінчити війну.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час брифінгу у Білому домі.

Трамп заявив, що хотів би, аби очільник Кремля Владімір Путін та президент Володимир Зеленський "сіли за стіл переговорів і уклали угоду".

"Гадаю, вони вже близькі до цього, але я так кажу вже давно. Я врегулював вісім воєн. Усі вони мали б бути складнішими за цю. Ця мала б бути найлегшою", – сказав він.

Також американський президент повторив, що Зеленський та Путін – "це двоє людей, які справді ненавидять одне одного".

"Ненависть не сприяє укладанню угод", – додав Трамп.

За даними ЗМІ, Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо мирного врегулювання розв'язаної РФ війни проти України, оскільки тепер він зосереджується на Ірані.

Минулого тижня Зеленський заявляв, що Україна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни, однак місце зустрічі та час досі не узгоджені через різні позиції США та Росії.

Зеленський також наполягає на необхідності зустрічі з Трампом, оскільки "є деякі питання, які не стоять на місці".

Також Зеленський вважає, що Трамп воліє виступати в ролі посередника, а не ставати на чийсь бік у війні України проти незаконної російської агресії.