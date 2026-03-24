Трамп считает, что Украина и Россия "близки" к "мирному соглашению"

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что Украина и Россия "близки" к тому, чтобы положить конец войне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время брифинга в Белом доме.

Трамп заявил, что хотел бы, чтобы глава Кремля Владимир Путин и президент Владимир Зеленский "сели за стол переговоров и заключили соглашение".

"Думаю, они уже близки к этому, но я так говорю уже давно. Я урегулировал восемь войн. Все они должны были бы быть сложнее этой. Эта должна была бы быть самой легкой", – сказал он.

Также американский президент повторил, что Зеленский и Путин – "это два человека, которые действительно ненавидят друг друга".

"Ненависть не способствует заключению соглашений", – добавил Трамп.

По данным СМИ, Трамп теряет интерес к переговорам о мирном урегулировании развязанной РФ войны против Украины, поскольку теперь он сосредоточивается на Иране.

На прошлой неделе Зеленский заявлял, что Украина готова к новому раунду переговоров о завершении войны, однако место встречи и время до сих пор не согласованы из-за разных позиций США и России.

Зеленский также настаивает на необходимости встречи с Трампом, поскольку "есть некоторые вопросы, которые не стоят на месте".

Также Зеленский считает, что Трамп предпочитает выступать в роли посредника, а не становиться на чью-либо сторону в войне Украины против незаконной российской агрессии.