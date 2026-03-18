Зеленський: Трамп не став на жоден бік, але вирішив не дражнити Путіна

Президент Володимир Зеленський висловився щодо стратегії президента США Дональда Трампа, яку той обрав для посередництва між Україною та Росією.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави сказав у інтерв’ю BBC.

Український президент зазначив, що Трамп воліє виступати в ролі посередника, а не ставати на чийсь бік у війні України проти незаконної російської агресії.

Зеленський сказав, що, на його думку, Трамп хоче закінчити цю війну, але додав, що президент США та його радники обрали стратегію тісного діалогу з Путіним і "не дратувати його". "Європа його дратувала, і Путін не хоче розмовляти з Європою", – пояснив президент.

Зеленський також заявив, що у нього "дуже погане передчуття" щодо впливу конфлікту на Близькому Сході на війну в Україні, оскільки через це постійно відкладаються мирні переговори.

За даними ЗМІ, Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо мирного врегулювання розв'язаної РФ війни проти України, оскільки тепер він зосереджується на Ірані. Минулого тижня Зеленський заявляв, що Україна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни, однак місце зустрічі та час досі не узгоджені через різні позиції США та Росії.

Зеленський також наполягає на необхідності зустрічі з Трампом, оскільки "є деякі питання, які не стоять на місці".














