Результаты выборов в Дании оставили будущее премьера Фредериксен неопределенным

Голосование на досрочных выборах в Дании, состоявшееся во вторник, оставило неопределенным будущее премьер-министра Метте Фредериксен.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Официальные результаты показали, что левоцентристская Социал-демократическая партия Фредериксен потеряла позиции по сравнению с последними выборами 2022 года, как и ее два партнера в уходящем правительстве.

Социал-демократы остались крупнейшей отдельной партией с некоторым отрывом, но с 21,9% голосов – что значительно ниже 27,5%, которые они получили на выборах 2022 года.

При этом ни левый, ни правый блок не получили большинства в парламенте. В результате "золотую акцию" получил министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Его центристская партия "Умеренные", имеющая 14 депутатов в парламенте из 179 мест, может определить, сможет ли Фредериксен остаться на третий срок во главе Дании.

Сама Фредериксен заявила, что готова остаться на посту главы датского правительства.

"Мир находится в нестабильном состоянии. Вокруг нас дуют сильные ветры. Дании нужно стабильное правительство, компетентное правительство. Мы готовы взять на себя лидерство", – отметила она.

Фредериксен добавила, что надеялась на лучший результат, но для партии, стремящейся к третьему сроку, потеря позиций – это нормально. Она сравнила нынешний результат с 25,9% голосов, которые ее партия получила в 2019 году, когда она стала премьер-министром.

"Я возглавляю эту замечательную страну уже почти семь лет. Мы пережили пандемию; нам пришлось иметь дело с войной. Нам угрожал американский президент, и за эти почти семь лет мы наблюдали падение на четыре процента", – отметила она.

В свою очередь Лёкке Расмуссен призвал соперников слева и справа отказаться от некоторых позиций, которые они занимали во время предвыборной кампании, и "присоединиться к нам".

По его словам, Дания – "это маленькая страна с населением 6 миллионов человек в мире с населением 8 миллиардов, который переживает потрясения".

"Мы – одно племя. Мы должны объединиться. Мы не должны быть разделены", – подчеркнул он.

Однако министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, сильнейший правоцентристский соперник Фредериксен, дал понять, что он и его Либеральная партия не намерены снова входить в правительство вместе с социал-демократами.

Однопалатный датский парламент избирается на четырехлетний срок. Законодатели из Дании занимают 175 мест, по два места отводятся представителям малонаселенной Гренландии и другой полуавтономной территории королевства – Фарерских островов.

Право голоса на нынешних досрочных выборах имели более 4,3 миллиона человек.

Объявляя о досрочных выборах, премьер-министр Метте Фредериксен заявляла, что сейчас подходящий момент для голосования, поскольку страна испытывает значительное внешнеполитическое давление со стороны США в отношении Гренландии.

