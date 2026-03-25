ЗМІ: Кіпр вимагає надійніших гарантій безпеки щодо британських авіабаз

Кіпр вимагає від Великої Британії нових і надійніших гарантій безпеки після атаки іранських дронів на британські військові бази на острові.

Про це йдеться у публікації The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Як стало відомо виданню, президент Нікос Христодулідіс висунув цю вимогу під час "тривалої" телефонної розмови з главою уряду Британії Кіром Стармером у суботу.

У матеріалі йдеться, що Кіпр хоче перегляду угод про безпеку, закріплених у договорі 1960 року, який заснував суверенні бази RAF Акротирі та Декелія, щойно закінчиться війна в Ірані.

При цьому зазначається, що вимоги Кіпру не включатимуть прохання до Великої Британії відмовитися від баз на острові.

Однак Кіпр може запросити додаткову інформацію та консультації щодо потенційних місій, розгортання військ і ризиків для безпеки, як це зазвичай буває з несуверенними військовими базами на іноземній території.

Згідно з умовами договору 1960 року, Велика Британія, Кіпр, Греція та Туреччина домовилися консультуватися та співпрацювати у справі спільної оборони Кіпру. На практиці це зобов’язання рідко виконувалося через розбіжності між Кіпром та Грецією і Туреччиною, яка окупує половину острова.

Кіпр вважає, що нинішні домовленості вже не відповідають сучасним реаліям, йдеться у публікації.

У вівторок уряд країни заявив, що "отримав юридичну консультацію щодо угод 1960 року", додавши, що "питання безпеки є складним і стане предметом обговорення з британською стороною".

Раніше Христодулідіс назвав військові бази Британії на острові "колоніальним наслідком" та закликав до дискусії з Лондоном щодо їхнього майбутнього.

Британія посилила свою військову присутність біля берегів Кіпру після того, як 2 березня Міністерство оборони країни підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на острові зазнала двох атак іранських дронів.

Через інцидент з дронами Греція оголосила про відправку двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр.

На знак солідарності з Кіпром кілька європейських країн посилили свою військову присутність у регіоні, зокрема Франція розгорнула три своїх найбільших військових кораблі.