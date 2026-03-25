СМИ: Кипр требует более надежных гарантий безопасности в отношении британских авиабаз

Кипр требует от Великобритании новых и более надежных гарантий безопасности после атаки иранских дронов на британские военные базы на острове.

Об этом говорится в публикации The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Как стало известно изданию, президент Никос Христодулидис выдвинул это требование во время "длительного" телефонного разговора с премьером Британии Киром Стармером в субботу.

В материале говорится, что Кипр хочет пересмотра соглашений о безопасности, закрепленных в договоре 1960 года, который учредил суверенные базы RAF Акротири и Декелия, как только закончится война в Иране.

При этом отмечается, что требования Кипра не будут включать просьбу к Великобритании отказаться от баз на острове.

Однако Кипр может запросить дополнительную информацию и консультации относительно потенциальных миссий, развертывания войск и рисков для безопасности, как это обычно бывает с несуверенными военными базами на иностранной территории.

Согласно условиям договора 1960 года, Великобритания, Кипр, Греция и Турция договорились консультироваться и сотрудничать в деле совместной обороны Кипра. На практике это обязательство редко выполнялось из-за разногласий между Кипром, Грецией и Турцией, которая оккупирует половину острова.

Кипр считает, что нынешние договоренности уже не соответствуют современным реалиям, говорится в публикации.

Во вторник правительство страны заявило, что "получило юридическую консультацию по соглашениям 1960 года", добавив, что "вопрос безопасности является сложным и станет предметом обсуждения с британской стороной".

Ранее Христодулидис назвал военные базы Великобритании на острове "колониальным наследием" и призвал к дискуссии с Лондоном об их будущем.

Великобритания усилила свое военное присутствие у берегов Кипра после того, как 2 марта Министерство обороны страны подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на острове подверглась двум атакам иранских дронов.

Из-за инцидента с дронами Греция объявила об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр.

В знак солидарности с Кипром несколько европейских стран усилили свое военное присутствие в регионе, в частности Франция развернула три своих крупнейших военных корабля.