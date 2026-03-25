Разговор журналиста Politico и чиновника ЕС о Венгрии и Украине попал в интернет

Издание Politico начало проверку безопасности после того, как частный телефонный разговор между одним из его репортеров и чиновником ЕС по вопросам, связанным с Венгрией и Украиной, был, вероятно, перехвачен, а запись опубликована в интернете.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации этого издания.

Девятиминутная аудиозапись разговора, состоявшегося 3 марта, была загружена на YouTube 16 марта. По данным YouTube, ее прослушали 5 100 раз.

"Наши внутренние проверки не обнаружили никаких доказательств того, что какие-либо устройства, сети или системы были скомпрометированы", – заявили Кейт Дэй, старший исполнительный редактор Politico в Европе, и Керри Будофф Браун, исполнительный редактор и исполнительный вице-президент Politico, в электронном письме к сотрудникам в среду.

"Нас не запугает очевидная попытка вмешаться в независимую журналистику и не отвлечет от важной работы, которую мы выполняем. Мы всегда были и будем бдительными в защите наших источников, поддержке работы наших журналистов и сохранении точности наших независимых, беспристрастных репортажей", – написали они.

Пресс-секретарь учреждения ЕС, где работает чиновник, отказался комментировать "записи, сделанные неизвестными и анонимными актерами".

Politico не смогло определить, как запись могла быть получена и кто был ответственен за ее размещение на YouTube.

Детали разговора не приводятся.

"Взлом и разглашение журналистских материалов наносят удар по самой сути свободы прессы и защиты, на которую мы, репортеры, должны иметь возможность полагаться", – заявил президент Международной ассоциации прессы в Брюсселе Дафидд аб Яго.

"Это незаконно согласно бельгийскому законодательству, и это посылает холодный сигнал не только журналистам в Брюсселе, но и нашим источникам здесь... Более сложный вопрос заключается в том, как преследовать этих государственных субъектов, независимо от того, действуют ли они в пределах ЕС, или из третьей страны, как Россия", – добавил он.

В понедельник ориентированная на Орбана венгерская газета Mandiner опубликовала отдельный разговор между независимым венгерским журналистом Саболчем Пани и его собеседником. Материал был получен "таинственным электронным письмом" от лица, назвавшегося "четвертой ветвью власти", по словам автора статьи. В нем утверждают, что к телефонным разговорам главы МИД Сийярто якобы получили доступ иностранные разведки.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что факты прослушивания главы МИД Петера Сийярто были бы "серьезной атакой против Венгрии" и поручил проверить это.

23 марта Пани выложил стенограмму разговора Сийярто с главой МИД РФ Лавровым в 2020 году, из которой следует, что он просил помочь партии Роберта Фицо выиграть выборы в Словакии.