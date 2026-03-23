Орбан обурився через "прослушку" Сійярто, яку могло вигадати його видання

Новини — Понеділок, 23 березня 2026, 09:36 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що факти прослуховування очільника МЗС Петера Сійярто були б "серйозною атакою проти Угорщини" і доручив перевірити це – після статті з такими твердженнями у проурядовому виданні.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Віктор Орбан опублікував у своїх соцмережах допис, де заявив, що факти прослуховування угорського міністра були б "серйозною атакою проти Угорщини".

"Доручив міністру юстиції негайно перевірити інформацію стосовно прослуховування Петера Сійярто", – написав Орбан.

Приводом, ймовірно, стала публікація у проурядовому виданні Mandiner, де стверджують, що до телефонних розмов міністра нібито отримали доступ іноземні розвідки за допомогою опозиційного журналіста Саболча Пані, що працює у Direkt36 та VSquare. "Співучасницею" назвали також Аніту Орбан, яка у разі перемоги опозиційної "Тиси" може очолити МЗС Угорщини. 

У статті йдеться про те, що проти Петера Сійярто ведеться "велика операція розвідки". Джерелом для тверджень став нібито лист редакції від анонімної особи з аудіозаписами, переказ яких наводять у публікації.

На підставі того заявляють, що Пані співпрацює з іноземними розвідками та надав якійсь зі спецслужб країн ЄС телефонний номер Сійярто, що уможливило його прослуховування, а також – що він співпрацює з Анітою Орбан і нібито отримав якісь обіцянки впливу на кадрові призначення у міністерстві у разі перемоги "Тиси".  

Mandiner – видання з найближчого кола керівної партії "Фідес", за ним помічали публікацію замовних матеріалів. З 2018 року вони мають затверджений урядом статус "стратегічно важливого медіа".

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилась інформація, що ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через побоювання "зливів" Росії.

Також неофіційно повідомляли, що на тлі падіння рейтингів керівної партії "Фідес" російські спецслужби нібито пропонували інсценувати замах на Орбана.

