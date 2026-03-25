Уряд Естонії проведе екстрене засідання через інцидент з дроном
Новини — Середа, 25 березня 2026, 09:44 —
Уряд Естонії вранці збереться на екстрене засідання у зв'язку з інцидентом, коли дрон, який залетів з території РФ, вразив трубу електростанції в Аувере.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє естонське телерадіомовлення ERR.
Міністерка юстиції Лійза-Лі Пакоста повідомила, що уряд збереться на екстрене засідання у середу вранці "у зв'язку з інцидентом, пов'язаним з безпекою".
Згідно з первинною оцінкою Enefit Power, безпосередньої шкоди електростанції не завдано, і інцидент не матиме значного впливу на естонську енергосистему.
Естонський мовник також опублікував світлини пошкодженої труби. Можна помітити, що пошкодження є мінімальними.
Як повідомляли, безпілотник, що збився з курсу, врізався в ніч проти середи в димову трубу електростанції в Аувере в Естонії.
Також повідомлялося про падіння дрона на території Латвії.
А 23 березня до Литви залетів безпілотник, ймовірно, з території Білорусі, та вибухнув на озері Лавісас за понад 20 км від кордону. Литовські радари не зафіксували його.
У Міноборони Литви припустили, що це український дрон з-поміж тих, що летів атакувати цілі на території РФ і відхилився від курсу під впливом РЕБ.
Згодом прем’єрка Литви підтвердила, що йдеться саме про український безпілотник, вочевидь один з тих, що летіли атакувати Приморськ під Санкт-Петербургом.