Правительство Эстонии созовет экстренное заседание в связи с инцидентом с дроном

Правительство Эстонии утром созовет экстренное заседание в связи с инцидентом, когда дрон, залетевший с территории РФ, повредил трубу электростанции в Аувере.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает эстонское телерадиовещание ERR.

Министр юстиции Лийза-Ли Пакоста сообщила, что правительство соберется на экстренное заседание в среду утром "в связи с инцидентом, связанным с безопасностью".

Согласно первоначальной оценке Enefit Power, непосредственного ущерба электростанции не нанесено, и инцидент не окажет значительного влияния на эстонскую энергосистему.

Эстонский вещатель также опубликовал фотографии поврежденной трубы. Можно заметить, что повреждения минимальны.

Как сообщалось, сбившийся с курса беспилотник в ночь на среду врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере в Эстонии.

Также сообщалось о падении дрона на территории Латвии.

А 23 марта в Литву залетел беспилотник, вероятно, с территории Беларуси, и взорвался на озере Лависас в более чем 20 км от границы. Литовские радары его не зафиксировали.

В Минобороны Литвы предположили, что это украинский дрон из числа тех, что летел атаковать цели на территории РФ и отклонился от курса под воздействием РЭБ.

Впоследствии премьер-министр Литвы подтвердила, что речь идет именно об украинском беспилотнике, очевидно, одном из тех, что летели атаковать Приморск под Санкт-Петербургом.