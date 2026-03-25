В правительстве Мелони проходят перестановки после поражения на референдуме

Новости — Среда, 25 марта 2026, 10:43 — Ирина Кутелева

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони проводит перестановки в правительстве после сокрушительного поражения на референдуме в понедельник, которое ослабило ее авторитет и придало уверенности оппозиции.

Об этом пишет Politico, информирует "Европейская правда".

Как указано, после поражения на референдуме по реформе судебной системы двое высокопоставленных чиновников Министерства юстиции подали в отставку, а третий – министр правительства, которому предъявлены обвинения в мошенничестве, – как ожидается, пойдет следом за ними.

Оппозиция обвинила Мелони в том, что она ищет "козлов отпущения" за собственные ошибки. Все трое чиновников стали объектами расследований прокуратуры, что создало негативный имидж для правительства.

У заместителя министра юстиции Андреа Дельмастро Делле Ведове, давнего соратника Мелони, на прошлой неделе обнаружили связи с римским мафиозным кланом после того, как выяснилось, что он вложился в стейк-ресторан вместе с дочерью осужденного лидера мафии.

Дельмастро Делле Ведове отрицал любые нарушения и заявил, что исправил свою ошибку "как только узнал о ней", но признал, что "должен был быть осмотрительнее".

Руководитель аппарата Министерства юстиции и бывший депутат Джузи Бартолоцци обвиняется в сокрытии фактов в отношении ливийского военачальника, которого в прошлом году арестовали по ордеру Международного уголовного суда, а затем вывезли из Рима.

Мелони также дала понять, что потеряла доверие к министру туризма Даниэле Сантанке, которой было вынесено постановление о привлечении к ответственности за предполагаемое мошенничество, связанное с помощью в связи с COVID-19.

Министр юстиции Карло Нордио, который был автором реформы, взял на себя ответственность за поражение, но заявил во вторник, что не уйдет в отставку, а "вернется к своей работе и хобби" после национальных выборов, которые ожидаются в следующем году.

Лидер Демократической партии Элли Шлейн заявила телеканалу La7, что те, кто ушел в отставку, стали "козлами отпущения за поражение, которое полностью лежит на Джордже Мелони".

Карло Календа, лидер центристской партии Azione, заявил, что эти отставки были "необходимыми, уместными и запоздалыми".

Сенатор Рафаэлла Пайта из центристской партии Italia Viva назвала эти отставки "политическим землетрясением в правительстве" и призвала Мелони дать объяснения в парламенте.

Комментируя это поражение, Мелони отметила, что будет уважать решение избирателей, но, впрочем, считает его "упущенной возможностью модернизировать Италию".

