В Польше задержали фальшивомонетчика из Украины и его сообщника-россиянина

Сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью Польши (CBZC) вместе с полицейскими из Вроцлава, Радома и Варшавы задержали семь человек, подозреваемых в фальшивомонетничестве, производстве наркотиков и отмывании грязных денег.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

После проведения многочисленных проверок идентифицирован мужчина, который, как считается, занимался подделкой польских денег. На территории города Сохачев при поддержке сотрудников Центрального антитеррористического подразделения полиции были задержаны фальшивомонетчик и его жена (гражданка Украины), в квартире которых, по заключению экспертов Национального банка Польши, было изъято полную производственную линию и отпечатки банкнот номиналом 100 и 200 злотых, сообщил представитель CBZC Марчин Загурский.

Он пояснил, что фальшивомонетчиком оказался бывший сотрудник украинских силовых структур, который является самоучкой и имеет специальные знания в области IT и электроники.

В квартире задержанных в Сохачеве полиция обнаружила отпечатки банкнот номиналом 100 и 200 злотых, а также производственную линию для их подделки.

Среди задержанных – пятеро членов организованной преступной группировки, подозреваемых в подделке польских денег, а также в производстве наркотиков и отмывании денег.

Следователи уже некоторое время работали над раскрытием банды, производившей фальшивые польские банкноты. В конце прошлого года они изъяли 76 фальшивых банкнот номиналом 500 злотых.

Во Вроцлаве задержан сообщник фальшивомонетчика, гражданин России, который в прошлом занимался производством наркотиков. Во время обыска полицейские изъяли прекурсоры, используемые для производства метамфетамина. В свою очередь в Катовице и Познани задержаны лица, которые предоставили банковские счета другим членам группы.

Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и подделке денег. Четырем подозреваемым был применен временный арест. Подделка денег является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.

