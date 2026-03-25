В Румынии разоблачили преступную группу, напечатавшую 2 млн евро фальшивых банкнот

В Румынии разоблачили организованную преступную группу, которая, как считают, напечатала около 2 млн евро фальшивых денег, которые распространялись преимущественно в Болгарии.

Об этом сообщает News.ro, пишет "Европейская правда".

Румынские правоохранители объявили о разоблачении подпольного цеха изготовления фальшивых денег в населенном пункте Бурла неподалеку от Сучавы и задержании части группы – трех граждан Румынии. В фокусе внимания также гражданин Италии.

Как полагают, группа напечатала около 2 млн евро фальшивых купюр номиналом 50, 100 и 200 евро, из которых большинство запустили в обращение на территории Болгарии.

По данным следствия, румыны и итальянец в октябре 2025 года создали группу, которая действовала на территории Румынии и Болгарии до 24 марта 2026 года с целью изготовления поддельных денег и их запуска в оборот. Им грозят обвинения по ряду связанных статей – о создании организованной преступной группы, подделке денег и соучастии в такой деятельности, введении в оборот поддельных денег, владении инструментами для изготовления подделок ценных бумаг и тому подобное.

24 марта правоохранители наведались с рейдом в цех, который разместили в недостроенном здании в отдаленной местности, где изъяли все оборудование "типографии". Для задержанных просят меру пресечения в виде ареста.

В Польше задержали фальшивомонетчика из Украины и его сообщника-россиянина.

В Германии в 2025 году сообщали о росте количества поддельных купюр в обращении, чаще всего это 50 евро.

В 2024 году итальянская полиция ликвидировала сеть фальшивомонетчиков в Неаполе, арестовав около 60 человек.