СМИ: США готовятся перебросить на Ближний Восток еще 1000 десантников

Соединенные Штаты готовятся отправить на Ближний Восток еще около тысячи десантников 82-й десантной дивизии.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию от источников, пишет "Европейская правда".

Несмотря на заявления Дональда Трампа о переговорах с Ираном и намеки на возможность перемирия, в ближайшие дни на Ближний Восток должны перебросить примерно тысячу военнослужащих 82-й десантной дивизии.

Это одно из американских подразделений "неотложного реагирования", которое может при необходимости оперативно отправиться со своей базы в Северной Каролине в любую точку мира в течение 18 часов.

Последним случаем такой быстрой переброски было их привлечение к эвакуации западных военных и дипломатов из Кабула во время выхода из Афганистана.

Как известно, в последние дни президент США неожиданно изменил риторику и начал намекать на желание завершить боевые действия на Ближнем Востоке путем переговоров – хотя еще недавно говорил, что еще не заинтересован в переговорах.

23 марта американский президент объявил о приостановлении военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после "продуктивных" переговоров с Тегераном.

24 марта Трамп заявил, что в США "ведутся переговоры" по Ирану и что Тегеран "хотел бы заключить соглашение".

В армии Ирана насмешливо отреагировали, что Штаты "ведут переговоры сами с собой".

По данным СМИ, представители Ирана дали понять американской администрации, что не желают вести переговоры с посланцами президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, и хотели бы говорить с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.