ЗМІ: Туреччина закликає країни Перської затоки не вступати у війну проти Ірану

Туреччина докладає активних дипломатичних зусиль, щоб не допустити приєднання арабських країн Перської затоки до американо-ізраїльської війни проти Ірану.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, Анкара закликала країни Перської затоки проявляти стриманість.

На тлі активізації дипломатичних зусиль Туреччини міністр закордонних справ Хакан Фідан відвідав Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Катар, а також провів телефонні переговори з іншими регіональними колегами.

Агентство зазначає, що найпотужніші держави Перської затоки – зокрема, Саудівська Аравія та ОАЕ – втрачають терпіння через іранські удари, які вже вразили порти, енергетичні об’єкти та аеропорти.

Однак вони приєднаються до війни лише в тому випадку, якщо Іран виконає свої погрози щодо атаки на життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру країн Перської затоки – це досить високий поріг, додали джерела.

У вівторок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав не допустити перетворення нинішнього конфлікту на "виснажливу війну між країнами регіону".

"Дії у відповідь, особливо проти країн Перської затоки, несуть такий ризик", – додав він.

23 березня американський президент оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після "продуктивних" переговорів з Тегераном.

24 березня Трамп заявив, що у США "ведуться переговори" щодо Ірану і що Тегеран "хотів би укласти угоду".

В армії Ірану глузливо відреагували, що Штати "ведуть переговори самі із собою".

За даними ЗМІ, представники Ірану дали зрозуміти американській адміністрації, що не бажають вести переговори з посланцями президента