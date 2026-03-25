СМИ: Турция призывает страны Персидского залива не вступать в войну против Ирана

Турция прилагает активные дипломатические усилия, чтобы не допустить присоединения арабских стран Персидского залива к американо-израильской войне против Ирана.

Об этом агентству Bloomberg стало известно от источников, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, Анкара призвала страны Персидского залива проявлять сдержанность.

На фоне активизации дипломатических усилий Турции министр иностранных дел Хакан Фидан посетил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, а также провел телефонные переговоры с другими региональными коллегами.

Агентство отмечает, что мощные государства Персидского залива – в частности, Саудовская Аравия и ОАЭ – теряют терпение из-за иранских ударов, которые уже поразили порты, энергетические объекты и аэропорты.

Однако они присоединятся к войне только в том случае, если Иран выполнит свои угрозы по атаке на жизненно важную энергетическую и водную инфраструктуру стран Персидского залива – это достаточно высокий порог, добавили источники.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал не допустить превращения нынешнего конфликта в "изнурительную войну между странами региона".

"Ответные действия, особенно против стран Персидского залива, несут такой риск", – добавил он.

23 марта американский президент объявил о приостановке военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после "продуктивных" переговоров с Тегераном.

24 марта Трамп заявил, что в США "ведутся переговоры" по Ирану и что Тегеран "хотел бы заключить соглашение".

В армии Ирана насмешливо отреагировали, что Штаты "ведут переговоры сами с собой".

По данным СМИ, представители Ирана дали понять американской администрации, что не желают вести переговоры с посланцами президента