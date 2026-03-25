Глава МЗС Німеччини сподівається на успіх переговорів США та Ірану

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив сподівання, що потенційні переговори США та Ірану про завершення війни на Близькому Сході будуть успішними.

Про це, як пише "Європейська правда", Вадефуль сказав на зустрічі з міністром закордонних спав Тунісу Мохамедом Алі Нафті в Берліні, повідомляє Reuters.

Глава німецького МЗС привітав прагнення президента США Дональда Трампа до переговорів з Тегераном, заявивши, що тепер все залежить від рішення Ірану.

"Похвально, що президент США відклав свій ультиматум іранському режиму на кілька днів і тепер прагне переговорів…Іранському режиму було б добре відреагувати на це зараз. Тож, якщо є можливість для дипломатії, нам обов’язково слід дати переговорам шанс", – сказав Вадефуль.

Іранський посадовець раніше повідомив агенції Reuters, що Пакистан передав Тегерану пропозицію від США про завершення війни. За попередньою інформацією, Пакистан або Туреччина можуть стати місцями для переговорів між двома країнами.

Напередодні видання Axios повідомило, що США та група країн Близького Сходу обговорюють можливість проведення мирних переговорів на високому рівні з Іраном вже в четвер, 26 березня, але все ще чекають на відповідь від Тегерана.

Президент США Дональд Трамп 24 березня заявив, що в Ірані не залишилося лідерів, з якими можна вести переговори, але попри це, Вашингтон веде розмови з "правильними людьми" в країні.

Ця заява прозвучала після того, як американський президент оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після "продуктивних" переговорів з Тегераном.

Згодом в Ірані заперечили будь-який діалог зі США, відкинувши заяви президента Дональда Трампа як спробу знизити ціни на енергоносії, що драматично виросли на тлі війни на Близькому Сході.