Трамп: в Ірані не залишилось лідерів, але ми говоримо з "правильними людьми"

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірані не залишилося лідерів, з якими можна вести переговори, але попри це, Вашингтон веде розмови з "правильними людьми" в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп заявив під час пресбрифінгу у Білому домі.

Американський президент перелічував успіхи військових США під час операції в Ірані. Він заявив, що в Тегерану не залишилося морських та повітряних сил, засобів протиповітряної оборони, радарів та лідерів, тому Вашингтону не має з ким вести переговори.

При цьому Трамп сказав, що Сполучені Штати розмовляють з "потрібними людьми", які хочуть укласти угоду.

"Не залишилося лідерів. Ніхто не знає, з ким розмовляти. Але ми насправді розмовляємо з потрібними людьми, і вони так сильно хочуть укласти угоду. Ви навіть не уявляєте, як сильно вони хочуть укласти угоду. І ми побачимо, що буде далі", – сказав глава Білого дому.

Напередодні американський президент оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після "продуктивних" переговорів з Тегераном.

Згодом в Ірані заперечили будь-який діалог зі США, відкинувши заяви президента Дональда Трампа як спробу знизити ціни на енергоносії, що драматично виросли на тлі війни на Близькому Сході.

Видання Axios повідомило, що США та група країн Близького Сходу обговорюють можливість проведення мирних переговорів на високому рівні з Іраном вже в четвер, 26 березня, але все ще чекають на відповідь від Тегерана.

24 березня стало відомо, що Пентагон планує розгорнути на Близькому Сході додаткову бригадну бойову групу зі складу елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії. Це відкриває шлях для США спробувати відкрити прохід Ормузькою протокою, захопити стратегічні острови чи узбережжя Ірану або розпочати місію із захоплення високозбагаченого урану.