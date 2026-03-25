Глава МИД Германии надеется на успех переговоров между США и Ираном

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду, что возможные переговоры между США и Ираном о прекращении войны на Ближнем Востоке увенчаются успехом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Вадефуль сказал на встрече с министром иностранных дел Туниса Мохамедом Али Нафти в Берлине, сообщает Reuters.

Глава немецкого МИД приветствовал стремление президента США Дональда Трампа к переговорам с Тегераном, заявив, что теперь все зависит от решения Ирана.

"Похвально, что президент США отложил свой ультиматум иранскому режиму на несколько дней и теперь стремится к переговорам… Иранскому режиму было бы хорошо отреагировать на это сейчас. Поэтому, если есть возможность для дипломатии, нам обязательно следует дать переговорам шанс", – сказал Вадефуль.

Иранский чиновник ранее сообщил агентству Reuters, что Пакистан передал Тегерану предложение от США о завершении войны. По предварительной информации, Пакистан или Турция могут стать местами для переговоров между двумя странами.

Накануне издание Axios сообщило, что США и группа стран Ближнего Востока обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном уже в четверг, 26 марта, но все еще ждут ответа от Тегерана.

Президент США Дональд Трамп 24 марта заявил, что в Иране не осталось лидеров, с которыми можно вести переговоры, но, несмотря на это, Вашингтон ведет переговоры с "правильными людьми" в стране.

Это заявление прозвучало после того, как американский президент объявил о приостановке военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после "продуктивных" переговоров с Тегераном.

Впоследствии в Иране отрицали какой-либо диалог с США, отвергнув заявления президента Дональда Трампа как попытку снизить цены на энергоносители, которые резко выросли на фоне войны на Ближнем Востоке.