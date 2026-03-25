В МИД рассказали, чем будет заниматься спецпредставитель по Беларуси

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий рассказал, чем будет заниматься специальный представитель по Беларуси, которого в ближайшее время планируется назначить.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

В конце февраля Зеленский сообщил, что Министерство иностранных дел готовит кандидатуры на должность специального представителя по вопросам Беларуси и белорусской общины в Европе.

По словам Тихого, глава МИД Андрей Сибига будет отбирать кандидатов и предлагать их Зеленскому.

"Назначение спецпредставителя по Беларуси позволит лучше скоординировать давление на режим, нейтрализацию исходящих от него угроз и поддержку демократических белорусов, которые хотят жить в демократической европейской Беларуси", – пояснил пресс-секретарь МИД.

Он добавил, что работа продолжается.

О планах такого назначения ранее заявлял Сибига в интервью "Европейской правде".

Напомним, в конце января президент Украины провел первую официальную встречу с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.

По словам Тихановской, результат этой встречи заключается в том, что когда она сказала, что хотела бы приехать в Украину – Зеленский согласился на это.

