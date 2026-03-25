В МИД рассказали, чем будет заниматься спецпредставитель по Беларуси
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий рассказал, чем будет заниматься специальный представитель по Беларуси, которого в ближайшее время планируется назначить.
Об этом он сообщил во время общения с журналистами, пишет корреспондент "Европейской правды".
В конце февраля Зеленский сообщил, что Министерство иностранных дел готовит кандидатуры на должность специального представителя по вопросам Беларуси и белорусской общины в Европе.
По словам Тихого, глава МИД Андрей Сибига будет отбирать кандидатов и предлагать их Зеленскому.
"Назначение спецпредставителя по Беларуси позволит лучше скоординировать давление на режим, нейтрализацию исходящих от него угроз и поддержку демократических белорусов, которые хотят жить в демократической европейской Беларуси", – пояснил пресс-секретарь МИД.
Он добавил, что работа продолжается.
О планах такого назначения ранее заявлял Сибига в интервью "Европейской правде".
Напомним, в конце января президент Украины провел первую официальную встречу с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.
По словам Тихановской, результат этой встречи заключается в том, что когда она сказала, что хотела бы приехать в Украину – Зеленский согласился на это.
Подробнее читайте в интервью: "Нам с Россией просто ничего не светит. Люди внутри Беларуси даже четче это чувствуют"