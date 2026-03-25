Мерц не видит смысла в поставках Украине дальнобойных ракет Taurus

Канцлер Германии Фридрих Мерц больше не видит необходимости поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, учитывая технологический прогресс Киева на поле боя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мерц сказал на слушаниях в Бундестаге, передает n-tv.

Отметим, что перед своим избранием на пост канцлера политик неоднократно призывал немецкое правительство передать Украине дальнобойные ракеты. Такие запросы звучали и от Киева, но Берлин отказался передавать эти ракеты.

В выступлении перед парламентом Мерц заявил, что сейчас не видит смысла передавать украинской армии Taurus, поскольку Украина сама производит дальнобойное вооружение. По его словам, украинское оружие дальнего радиуса действия является "значительно более эффективным, чем относительно небольшое количество крылатых ракет Taurus, которые Германия могла бы передать".

Канцлер также объяснил свои предвыборные призывы к передаче Киеву дальнобойных ракет. По словам Мерца, тогда он предполагал, что Бундесвер имеет достаточно исправных единиц Taurus, которые можно было бы передать украинцам.

Напомним, на фоне усиления российских обстрелов в январе 2026 года сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Зеленые" Франциска Брантнер призвала правительство усилить противовоздушную оборону Украины и передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Чиновники правительства Фридриха Мерца уклонялись от вопросов о передаче дальнобойных ракет Украине.

В конце мая министры обороны Германии и Украины подписали в Берлине соглашение о финансировании дальнобойного вооружения украинского производства.