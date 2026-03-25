Кіпр розпочав переговори із Британією щодо її військових баз

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що розпочав переговори із Великою Британією щодо майбутнього британських баз на острові.

Про це він сказав у середу, 25 березня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Христодулідіс запевнив, що країна має "чіткий план" щодо питання майбутнього британських баз.

"У нас є чіткий план, як крок за кроком розв'язувати всі питання, пов’язані з британськими базами на Кіпрі", – наголосив він.

Втім, президент відмовився надати більш конкретні деталі, але додав, що поінформував британський уряд про свої наміри.

Зазначимо, ЗМІ писали, що Кіпр вимагає від Великої Британії нових і надійніших гарантій безпеки після атаки іранських дронів на британські військові бази на острові.

Британія посилила свою військову присутність біля берегів Кіпру після того, як 2 березня Міністерство оборони країни підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на острові зазнала двох атак іранських дронів.

Через інцидент з дронами Греція оголосила про відправку двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр.

На знак солідарності з Кіпром кілька європейських країн посилили свою військову присутність у регіоні, зокрема Франція розгорнула три своїх найбільших військових кораблі.