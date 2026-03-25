Кипр начал переговоры с Британией о ее военных базах

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что начал переговоры с Великобританией о будущем британских баз на острове.

Об этом он сказал в среду, 25 марта, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Христодулидис заверил, что страна имеет "четкий план" по вопросу будущего британских баз.

"У нас есть четкий план, как шаг за шагом решать все вопросы, связанные с британскими базами на Кипре", – подчеркнул он.

Впрочем, президент отказался предоставить более конкретные детали, но добавил, что проинформировал британское правительство о своих намерениях.

Отметим, СМИ писали, что Кипр требует от Великобритании новых и более надежных гарантий безопасности после атаки иранских дронов на британские военные базы на острове.

Британия усилила свое военное присутствие у берегов Кипра после того, как 2 марта Министерство обороны страны подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на острове подверглась двум атакам иранских дронов.

Из-за инцидента с дронами Греция объявила об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр.

В знак солидарности с Кипром несколько европейских стран усилили свое военное присутствие в регионе, в частности Франция развернула три своих крупнейших военных корабля.